  Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    КНДР способна подстраховать безопасность Дальнего Востока России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Пентагон выделил Киеву ранее замороженные 400 млн долларов военной поддержки
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 19:12 • Новости дня

    «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов с Днем Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии праздника добровольцы по всей стране начали навещать участников Великой Отечественной войны, вручая им подарки и организуя персональные концерты.

    Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили традиционную акцию по чествованию ветеранов по всей стране. Добровольцы навещают героев, вручают подарочные наборы и выражают благодарность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «День Победы – это, пожалуй, самый главный праздник для нашей страны и для наших ветеранов. В преддверии этого события мы всегда навещаем Героев, поздравляем их с наступающим праздником и создаем теплую атмосферу благодарности и весеннего настроения», – отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Она добавила, что в 2020 году поздравления принимали 52 тыс. фронтовиков, а сегодня их осталось менее 6 тыс.

    Поздравления продлятся до 9 мая во всех регионах России. Добровольцы выбирают форматы с учетом здоровья и пожеланий ветеранов, уделяя особое внимание тем, кому трудно посещать центральные торжества. Для них организуют домашние визиты, концерты у домов, оказывают бытовую помощь и сопровождают на памятных мероприятиях.

    Активисты также собирают «Письма Победы» от жителей России и других стран, включая Иорданию, Египет, Ливан и Колумбию. Эти послания со словами поддержки и уважения вручаются ветеранам лично. Отправить письмо может каждый желающий через специальный сайт.

    29 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами безопасности
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году связано с необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах проведения парада без военной техники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая.

    Накануне Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    28 апреля 2026, 23:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади

    Парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны военной техники

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники, сообщило Минобороны России.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск, сообщает Минобороны России в «Максе».

    «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в сообщении.

    Во время трансляции парада зрителям покажут работу бойцов в зоне специальной военной операции и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    30 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде из-за необходимости обеспечить надежную защиту жителей и гостей столицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    При подготовке торжественных мероприятий в столице руководство страны ориентировалось на текущую оперативную обстановку, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приоритетной задачей стала защита граждан.

    «Каким точно – я вам сейчас не буду говорить. Он будет в несколько усеченном формате», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что полноформатный парад проводился в прошлом году в честь юбилейной даты.

    Дополнительные детали предстоящего события пресс-секретарь раскрывать не стал. Он напомнил, что Министерство обороны уже опубликовало основную информацию о подготовке и проведении торжеств на Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонн военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы. Ветеран ФСБ Сергей Гончаров назвал выбранный формат праздничных мероприятий оптимальным.

    28 апреля 2026, 12:52 • Новости дня
    В Польше допустили, что Фицо отправится в Москву на 9 Мая на автомобиле

    Tекст: Ольга Иванова

    Лишившись возможности использовать правительственный борт, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, возможно, приедет на торжества по случаю Дня Победы транзитом через территории Польши и Белоруссии, сообщил источник в польских дипломатических кругах.

    Роберт Фицо отправится на праздничные мероприятия 9 мая сухопутным путем через территории Польши и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Воздушный коридор оказался недоступен после отказов со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Эстонские власти сослались на аналогичный запрет в 2025 году, а в Варшаве вопрос пролета сочли закрытым.

    «Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный», – констатировал дипломатический источник. Он добавил, что поэтому было принято решение ехать на машине.

    Подобная транзитная поездка не требует специальных разрешений от властей других государств. В рамках визита политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память освобождавших Словакию советских воинов. Присутствовать на самом военном параде премьер-министр не собирается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский снял с повестки вопрос о пролете самолета Роберта Фицо.

    До этого польские власти решили запретить пересечение своего воздушного пространства правительственному борту.

    Ранее Литва и Латвия запретили перелет словацкого премьер-министра над своей территорией.

    28 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Парад 9 Мая состоится

    Tекст: Ольга Иванова

    Торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако точный формат мероприятия станет известен немного позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Праздничные мероприятия в центре столицы пройдут по графику, передает РИА «Новости». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы организовать торжество.

    «Парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем», – заявил пресс-секретарь президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на параде Победы ожидается присутствие ряда зарубежных лидеров.

    Генеральная репетиция торжественного мероприятия пройдет на Красной площади 7 мая.

    29 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые посетят торжественные мероприятия в Москве 9 мая.

    Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что администрация президента своевременно проинформирует общественность о визитах высокопоставленных гостей, передает РИА «Новости». По его словам, процесс формирования состава делегаций еще продолжается.

    «Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, комментируя ход подготовки к празднованию Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    29 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ЛенВО: В параде 9 Мая в Петербурге примет участие только историческая техника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В параде на Дворцовой площади в Петербурге в День Победы из военной техники примет участие только историческая – от «Ленрезерва», сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

    В Петербурге на параде Победы 9 мая из военной техники будет задействована только историческая техника от организации «Ленрезерв», передает «Интерфакс».

    В пресс-службе Ленинградского военного округа уточнили, что современная техника на Дворцовой площади в этом году представлена не будет.

    Днем ранее Минобороны сообщило, что в Москве на Красной площади в параде примет участие только пешая колонна военнослужащих. По данным министерства, из-за оперативной обстановки военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году не выйдут на парад, однако ожидается участие авиации.

    Организация «Ленрезерв» занимается сохранением и экспозицией коллекции автомобилей, военной техники и других артефактов периода Второй мировой войны. В этом году их техника станет единственной военной техникой на параде в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада на Красной площади без участия колонн военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы.

    При этом официальный представитель Кремля подтвердил планы организовать традиционное торжественное шествие.

    29 апреля 2026, 02:57 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал аморальным запрет символов Победы в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона категорически осуждает попытки властей в Германии ограничивать демонстрацию символики, связанной с разгромом нацизма, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Среди примеров политизации мемориальной сферы, с которыми сталкивалось посольство, можно вспомнить так называемые »рекомендации« МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от приглашения российских представителей и совместного участия с ними в акциях памяти», – сказал дипломат.

    Он подчеркнул, что это касается и запретов местных властей на демонстрацию флагов СССР, георгиевских ленточек и военной униформы, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что Москва категорически не приемлет подобных подходов. По его словам, российская сторона отвергает любые ограничения, которые направлены на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Германии не первый год запрещает демонстрацию российских флагов и георгиевских лент на советских мемориалах. МИД Германии ранее направлял местным властям рекомендации о выдворении представителей России с мероприятий по случаю 80-летия Победы.

    29 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил приезд Фицо на парад Победы в Москву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая. Об этом передает ТАСС.

    «Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», – сказал представитель Кремля.

    Ожидается, что глава словацкого правительства будет присутствовать на параде Победы на Красной площади в числе других иностранных гостей.

    Напомним, в этом году парад Победы в Москве пройдет без участия военной техники.

    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    30 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Песков опроверг приглашение Трампа на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Президент России Владимир Путин не приглашал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить парад Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    Информацию об отсутствии приглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Накануне Путин сообщил президенту США о возможности объявления перемирия на День Победы. Сроки будут объявлены дополнительно.

    30 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Песков заявил об актуальности перемирия в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил целесообразность установления режима прекращения огня в период празднования Дня Победы, назвав подобные гуманитарные инициативы весьма значимыми.

    Песков назвал День Победы особым праздником, в связи с чем гуманитарные инициативы приобретают особую значимость, передает ТАСС.

    «Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал дополнительное объявление конкретных сроков.

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

