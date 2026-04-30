В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Власти ввели режим ЧС в Пензенской области из-за гибели посевов
В Пензенской области из-за гибели около 5% посевных площадей установлен режим чрезвычайной ситуации для поддержки аграриев и пересева культур, сообщают местные власти.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензенской области. Причиной стали неудовлетворительное состояние примерно 5% посевных площадей и гибель сельхозкультур из-за переувлажнения почвы в ряде районов.
Губернатор Олег Мельниченко в своем канале в Мах подчеркнул, что ситуация напряженная, но не критическая. «Введение на территории Пензенской области режима ЧС позволит нашим аграриям, которые застраховали свои посевы, получить страховые выплаты и осуществить пересев погибших озимых культур яровыми. Время на эту работу пока есть», – заявил глава региона.
Он поручил главам районов постоянно держать связь с сельхозпроизводителями и строго контролировать развитие ситуации. При наступлении благоприятной погоды работы по пересеву будут вестись круглосуточно, чтобы аграрии смогли уложиться в агротехнические сроки и собрать хороший урожай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальные погодные условия мешают аграриям в ряде регионов России начать посевную кампанию. Ранее сообщалось, что сельскохозяйственный сектор России завершил подготовку к посевной кампании. А Минсельхоз прогнозирует высокий урожай в этом году.