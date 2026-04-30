ОП предложила проверять игрушки на традиционные ценности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Общественная палата России направила в Министерство просвещения рекомендации о необходимости разработки порядка проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек, настольных и компьютерных игр с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ с такими предложениями был подготовлен по итогам круглого стола, посвященного качеству и доступности игрушек в стране, пишет ТАСС.

В рекомендациях подчеркивается, что экспертиза должна учитывать ценности, определенные в Основах государственной политики по сохранению традиционных ценностей. «Общественная палата рекомендует Министерству просвещения Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть возможность проработки вопроса о разработке порядка проведения психолого-педагогической экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей, учитывая при этом традиционные российские духовно-нравственные ценности», – говорится в документе.

По оценкам экспертов, около 90% рынка детских игрушек в России занимает зарубежная продукция. Это, по их мнению, затрудняет выработку единых стандартов по обеспечению качества, безопасности и оценке содержательной стороны игрушек, так как многие концепции и цепочки поставок формируются вне российской юрисдикции.

Сейчас на территории Евразийского экономического союза действует технический регламент Таможенного союза, который регулирует безопасность игрушек, но его действие ограничено вопросами защиты жизни и здоровья детей. Эксперты считают, что регламент не охватывает все аспекты влияния игрушек на развитие ребенка, его ценностные установки и социальное поведение.

В Общественной палате отмечают, что в законодательстве уже предусмотрена возможность психолого-педагогической экспертизы, однако нет ясных критериев, определенных субъектов и правовых последствий ее проведения. Отсутствие четких правил, по мнению экспертов, ограничивает возможности государства и гражданского общества контролировать воздействие игрушек на психическое и нравственное развитие детей.

