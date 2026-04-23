Нижегородского подростка приговорили к реальному сроку за поножовщину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Виновного осудили на четыре года воспитательной колонии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие установило, что 11 марта 2025 года школьник напал на двух знакомых из-за личной неприязни. Он нанес учащимся колото-резаные ранения в область шеи.

Довести задуманное до конца злоумышленник не смог благодаря вмешательству окружающих. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь, их здоровью был причинен легкий вред.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сормовский районный суд Нижнего Новгорода поместил подозреваемого в нападении подростка под домашний арест. Следственный комитет ходатайствовал о заключении школьника под стражу.