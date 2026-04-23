Bloomberg сообщил о росте доли доллара в расчетах из-за войны

Tекст: Денис Тельманов

Доля доллара в международных транзакциях через платежную систему SWIFT в марте достигла рекордных 51,1%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации. Месяцем ранее этот показатель составлял 49,2%. Это максимальный уровень с момента пересмотра методики учета в 2023 году.

Евро сохраняет второе место с долей около 21–22%, далее следуют фунт стерлингов, иена, китайский юань и канадский доллар. Как отмечается в записке исследовательской группы JPMorgan, несмотря на ослабление доллара в прошлом году, его позиция в качестве резервной валюты и базы для мировых рынков капитала не ослабла.

В 2025 году индекс доллара снижался на 8%, достигнув минимального уровня за четыре года, однако с начала войны США и Ирана он укрепился на 0,8%. На валютных рынках в марте наблюдалась высокая волатильность из-за ударов США и Израиля по Ирану, что привело к росту спроса на доллар как на «тихую гавань» и увеличению цен на нефть.

Эксперты JPMorgan отмечают, что вместо широкого отказа от доллара на мировых рынках наблюдается тренд к диверсификации, но данных о массовой дедолларизации нет. При этом, по словам аналитиков, инвесторы внимательно следят за международным использованием доллара и привлекательностью американских активов после введения президентом Дональдом Трампом масштабных тарифов в прошлом году.

SWIFT не охватывает все валютные операции: в 2022 году из системы были исключены крупные российские банки, а Китай развивает собственную систему CIPS, однако ее распространение среди глобальных банков ограничено. В марте доля юаня в расчетах SWIFT выросла до 3,1%, что меньше максимума 2024 года.

