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Нижегородский СК ходатайствовал об аресте подростка за нападение на одноклассников
Следственный комитет России обратился с ходатайством об аресте четырнадцатилетнего подростка, который ранил ножом двух одноклассников в школе Нижнего Новгорода.
Следственное управление СК по региону обратилось с просьбой об аресте подростка, подозреваемого в покушении на убийство двух своих одноклассников, передает ТАСС.
Следствие намерено предложить суду избрать меру пресечения в виде ареста для подростка. На данный момент он находится в статусе подозреваемого.
Кроме того, следственное управление возбудило уголовное дело о халатности в связи с происшествием. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ, и расследование ведет следственный отдел по Сормовскому району Нижнего Новгорода.
Накануне в Нижнем Новгороде двое школьников были госпитализированы после инцидента с ножом в одной из местных школ. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.