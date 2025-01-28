Минюст Украины подал иск о национализации активов «Татнефти» в ВАКС

Минюст Украины решил национализировать активы «Татнефти» на 47 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минюст Украины намерен национализировать активы российской нефтяной компании «Татнефть», сообщает РИА «Новости». Замминистра юстиции Ирина Богатик сообщила, что активы, которые планируется взыскать, оцениваются в 47,2 млн долларов. Соответствующие иски были поданы в Высший антикоррупционный суд Украины.

Богатик уточнила, что активы включают корпоративные права, автозаправочные станции, нефтебазы, транспортные средства и оборудование, расположенные в Харьковской и Полтавской областях. Она отметила, что основанием для иска стало то, что «Татнефть» является одной из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемой высшим политическим руководством России.

По ее словам, «Татнефть» обеспечивает значительные поступления в бюджет Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственное бюро расследований Украины наложило арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний «Татнефть», а также арестовало 115 объектов недвижимости, принадлежавших этой якобы российской компании.