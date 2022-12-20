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Арестованы 115 объектов недвижимости на Украине якобы российской компании «Татнефть»
Госбюро расследований Украины арестовало 115 объектов недвижимости якобы компании «Татнефть»
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Арестованы 115 объектов недвижимости, «принадлежавшей российской компании «Татнефть», заявили в госбюро расследований Украины.
В Telegram-канале ГБР уточняется, что в течение нескольких последних месяцев ведомство передало активы группы компаний российской «Татнефти» Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других. В данный момент арестованы нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.
Напомним, в конце мая ГБР Украины наложило арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний «Татнефть». Тогда же ГБР арестовало корпоративные права и счета предприятий на сумму около 400 млн гривен (около 13,6 млн долларов).
МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Бойцы ВСУ испугались ужесточения ответственности за невыполнение приказов
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о панике в рядах ВСУ из-за ужесточения уголовной ответственности за невыполнение приказа
Украинские военнослужащие испугались ужесточения мер уголовной ответственности за невыполнение приказов, они просят родственников устраивать пикеты в военкоматах и госучреждениях Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно информации его разведки, украинские военные активно обсуждают проект закона №8271 в Уголовном кодексе Украины, который должен регламентировать «особенности несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», передает ТАСС.
В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности бойца ВСУ за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, а также самовольное оставление воинской части или места службы и дезертирство.
Отмечается, что украинские военные называют законопроект узакониванием противоправных действий со стороны киевского командования. Кроме того, согласно новому законопроекту, обжаловать обвинения стало почти невозможно. По словам Марочко, многие бойцы ВСУ звонят родственникам и просят их «пикетировать военкоматы и госучреждения».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине
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Предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ролью Белоруссии в СВО. По ее словам, Вашингтон следит за «расстановкой сил России, в том числе в Белоруссии», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс призвал «с иронией» относиться к заявлению президента России Владимира Путина о нежелании «поглотить» Белоруссию. По версии США, Россия уже «пытается силой поглотить соседнюю страну». Вашингтон утверждает, что Белоруссия якобы «фактически уступила свою независимость и суверенитет России».
Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
Отметим, что Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Географические задачи специальной военной операции изменились только после того, как Киев сорвал переговоры, а население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказалось за воссоединение с Россией.
Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
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Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.
«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.
«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.
«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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В России оценили призыв главкома ВСУ ужесточить наказание за дезертирство
Родион Мирошник: Неповиновение и дезертирство в ВСУ подтолкнуло власти Украины к карательным мерам
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Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
«Если смотреть на статистику, то армия, существовавшая на Украине до начала СВО, уже уничтожена. Официальный Киев скрывает свои реальные потери, но в общей сложности убиты уже свыше 100 тыс. человек, об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Кроме того, насчитывается также порядка 300 тыс. раненых, из которых не больше половины потенциально смогут вернуться на поле боя. Призывать новых военных все сложнее, поскольку многие покинули страну», – продолжает собеседник.
«При этом в рамках неофициального соглашения с Западом Киев должен непрерывно поставлять на фронт живую силу фактически в обмен на военную технику. А желающих идти воевать попросту нет», – акцентирует дипломат.
Мирошник указал, что для «выполнения своей части договора командование ВСУ уже начало применять карательные меры». «Они используют заградотряды, насильственно мобилизуют граждан, запугивают население и даже устраивают показательные расстрелы перед строем», – настаивает он.
«Теперь Залужный пытается легализовать более жесткие наказания на законодательном уровне. И единственное, что тормозит процесс, – выбор трактовки. Ведь офису Зеленского надо облечь это решение в патриотическую форму», – говорит собеседник.
«В противном случае такое решение вызовет недовольство как в обществе, так и в рядах военных. Я не удивлюсь, если спецслужбам дадут отдельную команду, чтобы те пресекали на корню любое негодование», – предполагает дипломат.
«Вместе с тем я бы не стал недооценивать численность противника. Да, есть бреши, которые Залужному надо затыкать. В основном это касается Артемовска, Угледара, Соледара и Марьинки, где идет настоящая мясорубка. Но потенциал противника в живой силе я бы не стал недооценивать», – заключил Мирошник.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за неповиновение в ВСУ
Залужный обратился к Зеленскому с просьбой ужесточить наказание украинских военных за невыполнение приказов
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Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Залужный поддержал принятый Верховной радой проект закона об ужесточении наказания за эти действия. По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50%
Кличко сообщил об увеличении дефицита электроэнергии в Киеве до 50% в результате повреждения энергосистемы дронами
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В результате атак повреждена энергосистема Киева и Киевской области, дефицит электроэнергии вырос до 50%, сообщил мэр города Виталий Кличко. В ДТЭК подтвердили 10-часовые отключения света.
Кличко признал, что в ходе утренней атаки в понедельник «некоторые из дронов все-таки повредили» энергосистему. По его словам, Киев «живет в остром дефиците энергоснабжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в Facebook* сообщил, что длительные отключения электроэнергии – «10 часов без света» – в Киеве «реальны на сегодняшний день». Он не смог сказать, когда удастся вернуться к «стабилизационным» отключениям. По его словам, в результате повреждения очередного инфраструктурного объекта света нет на большей части правого берега столицы и в отдельных районах области, передает ТАСС.
Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры. Власти Киевской области сообщили, что в регионе также повреждены объекты критической инфраструктуры.
Генсек ООН пояснил свои слова о переговорах между Россией и Украиной
Генсек ООН Гутерриш считает, что добиться мира на Украине можно в 2023 году
Есть надежда, что в 2023 году завершится конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам Гутерриша, он не видит возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, но вместе с тем очень надеется, что в 2023 году мир на Украине будет достигнут, передает ТАСС.
Ранее генсек ООН заявил об отсутствии возможности для переговоров России и Украины.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией.
Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в большинстве регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, сигнал воздушной тревоги объявлен в Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».
Ранее воздушная тревога прозвучала в восточных регионах Украины.
Во Львовской области половина абонентов остались без света
Глава Львовской области Украины Козицкий заявил об отключении света у половины абонентов
Без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Козицкий в своем Telegram-канале написал, что ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. По его словам, одновременно получать электроэнергию могут всего 50% потребителей региона, действуют две очереди почасовых отключений, передает ТАСС.
В понедельник в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской и Харьковской областях, объявили воздушную тревогу.
Накануне в «Энергоатоме» сообщили, что из-за ограничения двух блоков атомная генерация на Украине ограничена.
Ранее СМИ сообщили, что в Одесской, Киевской, и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света.
Украинский снаряд разорвался в нескольких метрах от журналиста
Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел
Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, сообщает агентство.
Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Напомним, экс-посол ЛНР Родион Мирошник указывал, что российские силы продвигаются на Кременском направлении, там заняты стратегические высоты.
Украина возобновила обстрел центра Донецка
Безсонов сообщил о возобновлении обстрела центра Донецка вооруженными силами Украины
Украинские войска обстреляли центр Донецка, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрел попали больница имени Калинина, детский сад, дома и автомобили.
«Только что украинские ублюдки снова обстреляли центр Донецка. Держитесь дальше от окон и оставайтесь в укрытиях. На улицу без надобности не выходите», – сообщил он в Telegram.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что по Донецку выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, шесть ракет из РСЗО по Ленинскому району. Также сообщалось, что выпущено 15 ракет из РСЗО по Калининскому району. Кроме того, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, передает РИА «Новости».
Главный врач Областной клинической больницы имени Калинина Иван Плахотников сообщил, что вновь произошел обстрел больницы. По его словам, есть повреждения, передает ТАСС.
«По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе», – сообщил Кулемзин в Telegram.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».