Провинция Онтарио разорвала контракт со Starlink из-за пошлин США

Провинция Онтарио разорвала контракт со Starlink SpaceX после введения пошлин США

Tекст: Мария Иванова

Губернатор Онтарио Даг Форд объявил о прекращении контракта с компанией SpaceX, предоставляющей спутниковую связь Starlink, передает ТАСС. Это решение стало ответом на введение США таможенных пошлин в размере 25% на канадскую продукцию. По словам Форда, провинция не намерена сотрудничать с теми, кто поддерживает экономические атаки на Канаду.

В начале февраля Форд уже заявлял о намерениях расторгнуть контракт со Starlink после того, как президент США подписал указ о повышении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Однако после переговоров между американским лидером и премьер-министром Канады Джастином Трюдо решение о пошлинах было отложено на 30 дней.

Теперь, когда администрация США 4 марта ввела новые пошлины, власти Канады ответили зеркальными мерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о намерении отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины.

В ответ на торговую войну со стороны США, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава ввела ответные пошлины на американские товары.

Кроме того, Канада обратилась в ВТО с иском против США из-за повышенных тарифов и планирует использовать механизмы USMCA для разрешения ситуации, сообщил Трюдо.