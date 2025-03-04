Канада подала иск в ВТО из-за тарифов США на свои товары

Tекст: Ольга Иванова

Канадские власти подали иск во Всемирную торговую организацию из-за решения Соединенных Штатов ввести повышенные тарифы на канадские товары, передает ТАСС. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении страны использовать механизмы ВТО и USMCA для решения этого спора.

Трюдо отметил, что канадская сторона считает эти действия США необоснованными и намерена защищать свои экономические интересы. Он подчеркнул, что Канада подала иски как в ВТО, так и по линии трехстороннего договора между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Премьер-министр уверен в правоте своей страны и рассчитывает на положительное решение в международных инстанциях. Канадские власти настаивают на том, что действия США противоречат международным торговым нормам и ставят под угрозу экономические отношения двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай инициировал разбирательство в ВТО, оспаривая повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, что, по мнению Пекина, нарушает международные торговые нормы.