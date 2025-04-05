Появилось видео установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелом ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В Telegram-канале «Известий» оказалась полная видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства установки поклонного креста в Запорожской области. На кадрах виден момент, когда украинские боевики обстреливали район, где казаки устанавливали крест.

22 декабря 2024 года группа российских казаков, включая атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, установила поклонный крест в Запорожской области. Во время работы в районе шел минометный обстрел со стороны ВСУ, однако, как отметили в казачьем обществе, пострадавших удалось избежать.

Участники группы действовали под постоянной угрозой атак со стороны украинских дронов, но сумели восстановить крест, который был обрушен во время украинского контрнаступления. Для обеспечения безопасности казаки работали вместе с командованием отряда «Барс-11», которые приняли меры для защит группы.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов ранее посетил Донецкую народную республику и Запорожскую область, где вручил знамя батальону «Барс-11» «Ермак» и наградил бойцов добровольческих подразделений медалями и наградными крестами.



