Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.8 комментариев
Атаман Всероссийского казачьего общества вручил медали бойцам в зоне СВО
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медали бойцам в зоне СВО
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов посетил Донецкую народную республику и Запорожскую область, где вручил знамя батальону БАРС-15 «Ермак» и наградил бойцов добровольческих подразделений медалями и наградными крестами.
Во время визита на линию боестолкновения в ДНР Кузнецов вручил знамя батальону БАРС-15 «Ермак», которое станет боевой регалией подразделения, передает ТАСС. Кроме того, в штаб-квартире батальона он наградил казаков медалями «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» и «Казачья доблесть».
Кузнецов также вручил казачьему батальону боевую хоругвь, которая была передана по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
В ходе посещения Запорожской области Виталий Кузнецов наградил бойцов еще трех добровольческих подразделений – добровольческого казачьего отряда имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), казачьего батальона «Кубань» (БАРС-11) и Запорожского казачьего отряда имени Павла Судоплатова (БАРС-32). В общей сложности 25 человек были удостоены медалей «Казачья доблесть», «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества», а также наградного креста «За заслуги перед казачеством России» первой степени.
Ранее Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.