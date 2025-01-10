Атаман Всероссийского казачьего общества вручил медали бойцам в зоне СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медали бойцам в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Во время визита на линию боестолкновения в ДНР Кузнецов вручил знамя батальону БАРС-15 «Ермак», которое станет боевой регалией подразделения, передает ТАСС. Кроме того, в штаб-квартире батальона он наградил казаков медалями «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» и «Казачья доблесть».

Кузнецов также вручил казачьему батальону боевую хоругвь, которая была передана по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

В ходе посещения Запорожской области Виталий Кузнецов наградил бойцов еще трех добровольческих подразделений – добровольческого казачьего отряда имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), казачьего батальона «Кубань» (БАРС-11) и Запорожского казачьего отряда имени Павла Судоплатова (БАРС-32). В общей сложности 25 человек были удостоены медалей «Казачья доблесть», «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества», а также наградного креста «За заслуги перед казачеством России» первой степени.

Ранее Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.