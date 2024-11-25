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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    16 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    15 комментариев
    25 ноября 2024, 23:52 • Новости дня

    В зону СВО решили отправить 26-й казачий батальон

    Атаман ВсКО сообщил о формировании 26-го добровольческого казачьего батальона для СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Виталий Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.

    26-й добровольческий казачий батальон готовится к отправке в зону специальной военной операции. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов отметил, что на передовой уже находятся более 250 атаманов. В разговоре о развитии казачества он подчеркнул важность вовлечения молодежи и создания казачьих обществ в регионах Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Кузнецов рассказал о продолжающейся работе по формированию казачьих обществ в новых регионах, включая взаимодействие с силовыми структурами и МЧС.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: свыше 300 тыс. человек обучаются на казачьих образовательных программах, а по всей стране открыты 32 кадетских казачьих корпуса.

    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    25 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

    Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

    Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    25 ноября 2024, 11:17 • Новости дня
    Эксперт: Разведчики НАТО изучают ущерб от «Орешника» на «Южмаше»

    Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные разведчики, включая специалистов из Lockheed Martin и RTX, активно изучают на украинском предприятии «Южмаш» последствия удара по заводу и пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет «Орешник», рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.

    Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.

    По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.

    Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.

    Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более 100 жителей в Селидово

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    @ @maximgrigoryev

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    25 ноября 2024, 02:03 • Новости дня
    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

    Известный композитор Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет

    Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Автор множества произведений и музыки для кино композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет.

    Как отмечается на сайте Союза композиторов, в возрасте 54 лет ушел из жизни Павел Карманов. Союз выразил соболезнования родным и друзьям композитора.

    Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области и получил образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, а также в самой Московской консерватории.

    Карманов создал множество музыкальных произведений, в том числе для кино и телевидения, что принесло ему широкую известность.


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    25 ноября 2024, 07:17 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки

    ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки

    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали отступление с укрепленных позиций на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском штурмовых групп.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.

    Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.

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    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением

    Эксперт: Освобождение Великой Новоселки грозит ВСУ большим окружением
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются держаться за Великую Новоселку по нескольким причинам. Потеря этого населенного пункта, во-первых, создаст угрозу для следующего узла обороны украинской армии. А во-вторых, группировка противника на Кураховском направлении может оказаться в большом окружении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о продвижении ВС России к Великой Новоселке в ДНР.

    «ВС России прорвались в Раздольное и ведут там боевые действия. Этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. Одновременно с юго-запада от этого поселка наши войска наступают от Равнополя к Новоселке», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его мнению, когда российские силы продвинутся на этих участках, противнику придется отходить из Великой Новоселки «в состоянии худшем, чем это было в Угледаре». «Дело в том, что хороших дорог не останется, а отступать по полям и грязи довольно сложно», – пояснил собеседник.

    Однако ВСУ будут пытаться держаться за Великую Новоселку. «В силу малочисленности задействованных в боевых действиях сил оборона украинской армии опирается на отдельные узлы. На Запорожском участке фронта речь идет о Великой Новоселке, Гуляйполе и Орехове. Потеря любого из этих населенных пунктов ведет к формированию угрозы для следующего узла обороны, причем с двух сторон – с юга и востока», – объяснил Онуфриенко.

    Кроме того, «падение» Великой Новоселки – достаточно крупного укрепрайона противника – создаст угрозу для украинской группировки на Кураховском направлении. «Взяв Великую Новоселку, мы можем двигаться на север к тем населенным пунктам, которые находятся западнее Курахово. То есть для противника возникает риск оказаться в очередном большом окружении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее член ОП Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

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    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

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    25 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.

    За весь период специальной военной операции ВС России уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, свыше 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, более 19 тыс. танков и бронемашин.

    Также уничтожены 1492 машины РСЗО, около 18,5 тыс. единиц артиллерии и минометов, а также более 28 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

    ВС России на прошлой неделе также поражали инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ. Кроме того, они уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    25 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    Бои разгорелись на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре разгорелись бои на территории огнеупорного завода, который является крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что штурмовики пытаются обойти укрепрайон, чтобы взять его в клещи. Из-за нанесенных ударов по трассам и второстепенным дорогам логистика украинских военных в городе и его окрестностях значительно осложнена, передает ТАСС.

    Ранее Вооруженные силы Украины усилили оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    ВС России перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, идущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.

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    25 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российская армия готовит почву для широкого захода в Великую Новоселку. Поселок важен для противника, поэтому просто так ВСУ его не отдадут. Однако после освобождения населенного пункта у России появится возможность активнее наступать на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно о продвижении российских войск к Великой Новоселке в ДНР.

    «Времевское направление сегодня, по сути, можно называть Великоновоселковским, поскольку основные наступательные действия ВС России ведутся в районе Великой Новоселки. Судя по всему, готовится почва для широкого входа в данный населенный пункт», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, с учетом того, что Великая Новоселка плавно переходит во Времевку, то одним ударом российские войска могут освободить большой плацдарм на этом направлении», – считает собеседник. Он объясняет: изначальное наступление российской армии расширилось на восток и северо-восток от поселка.

    «Так, бои идут за Раздольное – этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. После его освобождения целью, вероятно, станет Новый Комар. Над противником, находящемся в Великой Новоселке, фактически нависнет угроза окружения, – рассуждает член ОП. – Это вынудит украинских военных или сдаваться в плен, или бежать в сторону Покровского».

    Как отметил Рогов, Великая Новоселка играет большую роль с точки зрения логистики ВСУ. «Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», – полагает спикер.

    Он уточнил, что после Великой Новоселки на стыке Запорожской области и ДНР нет «крупных городов, а также природных преград вроде рек, гор или лесов». «Поэтому освобождение этого населенного пункта создает возможность наступления ВС России в Запорожской области с востока куда более быстрыми темпами», – акцентировал Рогов.

    Впрочем, освобождение Великой Новоселки требует определенной концентрации. «Это, как я отмечал, серьезный укрепрайон противника. Однако комбинированное взаимодействие фронтовой и штурмовой авиации, артиллерии и штурмовых групп ВС России отработано», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».

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    25 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

    Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.

    «В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.

    Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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