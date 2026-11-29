На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
Германия и Франция поставили рекорды отбора газа при минимальных запасах
Запасы газа в ПХГ Германии упали до минимума с 2011 года
В подземных хранилищах Германии осталось 12,7 млрд куб. м газа – 52,99% заполнения, абсолютный минимум с 2011 года, при этом 27 ноября страна отобрала рекордные 186 млн куб. метров.
Рекорды отбора для 27 ноября зафиксированы в Германии (186 млн куб. м) и Франции (128 млн куб. м), в Нидерландах показатель стал вторым максимальным за всю историю, в Австрии и Италии – третьим, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.
Крупнейшие в Евросоюзе ПХГ Германии заполнены всего на 52,99% – абсолютный минимум за все время наблюдений с 2011 года. В них находится 12,7 млрд куб. м газа. Объемы газа в хранилищах Нидерландов также достигли антирекордного уровня – 56,11%.
Процент заполнения ПХГ Франции, Италии и Австрии является вторым минимальным для 27 ноября за все время: 67,92%, 83,03% и 60,57%.
Европа с наступлением первых серьезных холодов вернулась к рекордному суточному отбору газа из ПХГ, израсходовав уже 19,5% от закачанных летом объемов. С начала осенне-зимнего периода 28 октября Европа отобрала из хранилищ почти 11,5 млрд куб. м газа – рекорд для первого месяца сезона за все время наблюдений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейские страны извлекли из подземных хранилищ почти 11 млрд кубометров газа за первые 30 дней отопительного сезона.
В четверг Европа израсходовала более 15% закачанных летом запасов газа.
В среду суточный отбор газа из подземных хранилищ Европы вырос до рекордных значений после наступления первых холодов.