Сергеев: Космонавты брали пистолеты для защиты от зверей при нештатной посадке

Tекст: Дарья Григоренко

«Оружие брали с собой не для использования в космосе, а на случай нештатной ситуации при посадке на Землю», – приводит слова Сергеева РИА «Новости».

По его словам, спускаемый аппарат может приземлиться в тайге или другой труднодоступной местности, поэтому в аварийный запас включали оружие не как средство защиты, а как универсальный инструмент выживания.

Сергеев отметил, что в СССР специально разработали трехствольный пистолет ТП-82, который позволял защищаться от диких животных, добывать пищу и подавать сигналы бедствия. Это оружие применялось с 1980-х годов, но в 2007 году от него отказались, а позднее исключили и обычные пистолеты.

Сейчас российские космонавты не берут с собой огнестрельное оружие, однако вопрос его возвращения в аварийный запас периодически обсуждается, добавил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце коммерческий радарный спутник ICEYE-X36 оказался на экстремально малой дистанции от российского аппарата «Космос-2612».

В сентябре сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович рассказал о возможном наличии у США спутников-инспекторов и новых систем поражения космических аппаратов.