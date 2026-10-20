TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36

The War Zone: Российский спутник «Космос-2612» приблизился к ICEYE-X36 до 500 м

Tекст: Игорь Иножарский

Российский военный спутник «Космос-2612» прошел на орбите в опасной близости от спутника радарной съемки ICEYE-X36, зарегистрированного в США: по оценкам наблюдателей, дистанция могла составить около 26 м, а компания LeoLabs заявила, что с высокой долей уверенности аппараты приблизились примерно до 500 м. Особенно близкий проход, по данным открытых сервисов отслеживания, произошел во вторник около 16:07 по всемирному времени, передает издание The War Zone.

В отчете LeoLabs говорится, что российский спутник на протяжении нескольких недель последовательно сокращал дистанцию до ICEYE-X36, синхронизируя орбиту и высоту полета с целью длительного сопровождения. «COSMOS 2612 сблизился с ICEYE-X36 от сотен километров до экстремальной близости. Затем он маневрировал вокруг ICEYE-X36, оставался поблизости в течение продолжительного периода, а затем начал удаляться», – отметил оператор LeoLabs, добавив, что последние наблюдения фиксируют расхождение орбит и окончание фазы тесного сближения.

ICEYE специализируется на спутниковой съемке с использованием радара с синтезированной апертурой, позволяющего получать изображения в любое время суток и при любой погоде, и ее данные на протяжении нескольких лет используют власти Украины, в том числе для наведения ударов по российским целям. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп и эксперт по ситуационной осведомленности в космосе Марко Лангбрук указали, что «Космос-2612» целенаправленно выводился на орбиту в пределах километра от ICEYE-X36 и фактически выполнил сближение без согласия владельца коммерческого аппарата, а глава ICEYE Рафаэль Можджевски ранее сообщал, что компания была вынуждена маневрировать своим спутником, после чего последовали новые маневры российского аппарата, о чем писал Reuters.

По словам вице-президента LeoLabs Адама Марша, наблюдавшаяся комбинация контролируемого подхода, маневров возле цели, «зависания» в непосредственной близости и последующего управляемого ухода стала «наиболее продвинутой и потенциально опасной некооперативной операцией сближения», зафиксированной на низкой околоземной орбите. В отчете LeoLabs подчеркивается, что действия «Космоса-2612» требуют значительных запасов топлива, точной навигации и сложных бортовых сенсоров и, хотя не доказывают враждебный умысел, демонстрируют возможности для разведки, инспекции, силового давления и подготовки будущих контркосмических операций против западных спутников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финские спутники дистанционного зондирования ICEYE собрали базу целей для ударов украинских войск по объектам на территории России. В понедельник российские военные нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве. В прошлом году компании Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие для производства спутников радарной съемки в Германии.