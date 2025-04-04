Песков: Пошлины США вызовут экономическую лихорадку

Песков заявил о последствиях пошлин США для мировой экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что такие меры едва ли принесут России пользу, поскольку они создают дополнительные вызовы из-за нестабильности на международных рынках, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в условиях текущего экономического шторма России необходимо проявлять особую внимательность, чтобы минимизировать негативные последствия для своей экономики. «Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит», – заявил Песков.

Он также отметил, что в настоящее время торгово-экономические отношения России и США фактически отсутствуют. По его словам, Россия не включена в список стран, против которых США ввели пошлины, поскольку объем торговли между двумя странами в настоящее время незначителен. «По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.