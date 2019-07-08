Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских С-400

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Россия ведет подготовку к отправке в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. Где ЗРК будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

Он добавил, что С-400 доставят в Турцию самолетами и выразил надежду, что покупка российских ЗРК «пойдет на пользу стране и всему региону».



Ранее в пятницу турецкий телеканал Haberturk сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе.

Напомним, что сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон толкает Анкару на покупку российских самолетов.

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