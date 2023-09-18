Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
ТОФ отработал ракетные удары для защиты Северного морского пути
В рамках учений Тихоокеанского флота ракеты «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» успешно поразили цели на удалении сотен километров от точек пуска, сообщили в Минобороны.
«Стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море», – сообщили в Telegram Минобороны, уточнив, что все ракеты поразили заданные цели.
Также ракетные удары отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также береговой ракетный комплекс «Бастион».
Учения по защите коммуникаций Севморпути под названием «Финвал-2023» проходят в акватории Чукотского и Берингова морей и на полуострове Чукотка, руководит ими главком Военно-морского флота (ВМФ) Николай Евменов.
Всего в тактических учениях участвуют около 10 тыс. военных и 50 единиц техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.
Ранее сообщалось, что носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» вышел на учения в Атлантик.