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Носитель ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» вышел на учения в Атлантику
Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где проведет ряд тренировок, сообщили в Минобороны России.
По сообщению военного ведомства, фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков», действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера «Вязьма», передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что помимо непосредственных задач дальнего похода экипаж корабля отработал десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне, а после завершения всех поставленных задач корабль отправится в Североморск.
Ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. Напомним, в конце января фрегат «Адмирал Горшков» провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования.