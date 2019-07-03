Взгляд
3 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
Разделы

Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
Перейти а раздел…

США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА Новости,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Дерипаска подтвердил контакты с ФБР по делу о «российском вмешательстве»
            В Баренцевом море погибли герои-подводникиСМИ: Российские военные объяснили Норвегии причину аварии на подлодкеРадикалы снова начали акцию на МайданеВолкер влез в спор Зеленского и Климкина
            Катамадзе уличили во лжи о проплаченных властями России концертахСоловьев раскрыл грустную суть шуток ЗеленскогоАктивистка из Иркутска извинилась за наклейки «Единой России» на гуманитарной помощиМанси расшифровали знаки на месте гибели группы Дятлова
            ДНР заявила о близкой к критичной ситуации в ДонбассеЗеленский в Канаде вернулся к роли комикаНазвана основная причина смертности женщин в РоссииПодбитый КВ-1 с останками танкистов нашли в Ростовской области

            «отважно осуждает»


            Глава МИД Канады неожиданно начала выступление с цитаты Путина

            катастрофа Boeing


            Премьер Нидерландов заявил о секретных переговорах с Путиным

            закрытый глаз


            Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест (видео)

            Видео

            ПВО на курорте


            Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

            ничего хорошего


            Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

            судьба картеля


            Иран напугала позиция России в ОПЕК

            новая тенденция


            Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?

            США пересаживают Турцию на российские истребители

            Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35   3 июля 2019, 10:25
            Фото: Илья Питалев/РИА Новости,
            Qian Baihua/Zuma/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО?

            Турция рассмотрит возможность покупки истребителей Су-57 у России, если Вашингтон откажется поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Как сообщило агентство Bloomberg, Анкара всерьез готовится к возможным санкциям со стороны США в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.  Турецкие СМИ также подтверждают заинтересованность Анкары в покупке Су-57, о чем еще в мае заявлял министр иностранных дел рублики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция не останется без альтернатив F-35 в случае санкций со стороны Вашингтона.

            Напомним, США выступают категорически против российско-американской сделки по зенитным ракетным комплексам. Потому сенат США уже запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара все же получит российские системы С-400. Но несмотря на санкционные угрозы – поставки комплексов начнутся в июле. Таким образом, учитывая военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке, Анкара действительно заинтересована в том, чтобы в ее армия располагала современными самолетами 5-го поколения. Но может ли Россия удовлетворить запрос своего черноморского соседа?  

            «Вопрос о поставках Су-57 звучит не первый день, и время от времени он обсуждается на уровне российских и зарубежных чиновников. Но до практической реализации такой сделки пройдет много времени», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Эксперт вооружений» Андрей Фролов.

            «Во-первых, я думаю, что турки будут до последнего биться за F-35, потому что они являются участниками этой производственной программы, и лишиться всего в один прекрасный момент они не хотят. Во-вторых, когда все выйдут из ситуации с С-400 на мягких лапах, Турция наверняка вернется к F-35. Но даже если представить себе самый жесткий вариант, при котором США выкидывают Турцию из всех проектов, Анкара окажется на развилке, предполагающей либо развитие собственного проекта, либо закупку иностранных истребителей», – пояснил Фролов. 

            Эксперт напомнил, что сейчас турки развивают проект собственного истребителя 5-го поколения TF-X, макет которого они недавно представили на авиасалоне в Ле-Бурже. Но опыт показывает, что разработка столь сложного комплекса своими силами требует много времени и денег. Потому, скорее всего, TF-X будет параллельным проектом с далекими горизонтами для загрузки собственной промышленности.

            «Что касается Су-57 – нельзя исключать, что Турция его купит. Но здесь нужно, чтобы сам Су-57 стал серийным и экспортным самолетом. Несмотря на контракт, подписанный на форуме «Армия-2019», который предполагает поставку 76 истребителей для Вооруженных сил России, их нельзя назвать полностью серийными. Таким образом, России сложно предъявить Су-57 потенциальному заказчику», – продолжил Фролов. 

            Он провел аналогию с другим отечественным истребителем Су-35, который в российские ВВС начал поступать с 2009 года, но на экспорт в Китай попал лишь в 2016-м. «Если предположить, что такой же промежуток времени будет и в случае с Су-57 – то начало его серийных поставок можно ждать не ранее середины 20-х годов», – считает собеседник. 

            Кроме того, потенциальная сделка с Турцией осложняется еще и другим нюансами. Первый заключается в том, что Турция, скорее всего, будет настаивать на своем участии в производстве самолета. А второй – в том, что Анкара наверняка будет просить российский кредит под закупку самолетов по аналогии с тем, как это было в случае со сделкой по ЗРК С-400.

            Что касается экспортного облика самолета – с ним тоже не все так просто. Как известно, сейчас на Су-57 установлены двигатели первого этапа, а двигатели второго этапа, позволяющие обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа и обладающие полностью цифровой системой управления, все еще находятся на испытаниях. Кроме того, дискуссионным остается вопрос о том, можно ли сверхсовременные двигатели поставлять стране-участнице военного блока НАТО?

            «Таким образом, ситуация с Су-57 и F-35 напоминает восточный базар, где блефуют и американцы, и турки. Причем мне кажется, что американцы и сами не заинтересованы выкидывать Анкару из производственной программы, потому что обиженные турки могут отдать техническую информацию по F-35 русским и китайцам. Возможно даже за денежку», – резюмировал Фролов.

            Однако потенциальная сделка России и Турции по Су-57 имеет не только военно-техническое значение, но политическое, ведь если представители Москвы и Анкары «ударят по рукам», Вашингтону придется на это реагировать.

            «О прямой пользе для России тут говорить сложно. Сильная ссора между игроками, у которых есть интересы в Сирии, то есть у Турции и США, России невыгодна», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

            При этом эксперт согласился с тем, что турецкое правительство дрейфует в сторону от США, чему есть две причины.

            «Первая причина заключается в том, что для США все сложнее выдерживать баланс между тремя союзниками в регионе – Турцией, Израилем и Саудовской Аравией. В некотором смысле Турция оказалась нелюбимой подружкой, что естественно требует от Анкары сближения с Россией», – пояснил эксперт.

            «Что касается второй причины – сейчас все страны заново определяются с тем, как жить дальше, как выстраивать внешнюю политику и союзы. В этом смысле укрепление власти Эрдогана, особенно после переворота, требует от Турции более самостоятельных действий», – считает Дробницкий.  Он отметил, что США по многим параметрам не готовы идти навстречу Турции.

            «Первая угроза для США – закупка С-400 у России, вторая – Су-57.

            Но насколько технически будет возможно поставить Турции самолеты? Большой вопрос. Потому демарш Анкары похож на блеф», – сказал Дробницкий.

            Для России же важно сохранять свое уникальное положение в качестве игрока, который может работать со всем партнерами и у которого нет конфликта ни с одним из них, отметил Дробницкий. «Сохранение этого баланса важно для России. Потому если кто-то с кем-то ссорится – нужно смотреть, соответствует ли это интересам России и ее уникальной роли на Ближнем Востоке», – подчеркнул эксперт.

            Именно по этой причине, считает эксперт, России нужно осторожно действовать в случае с поставкой комплексов С-400 и тем более – самолетов Су-57 в Турцию. «Ну а Турция пусть держит деньги на счетах и покажет реальную готовность купить самолеты. А мы подумаем», – заключил Дробницкий.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............