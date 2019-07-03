США пересаживают Турцию на российские истребители

Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО?

Турция рассмотрит возможность покупки истребителей Су-57 у России, если Вашингтон откажется поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Как сообщило агентство Bloomberg, Анкара всерьез готовится к возможным санкциям со стороны США в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турецкие СМИ также подтверждают заинтересованность Анкары в покупке Су-57, о чем еще в мае заявлял министр иностранных дел рублики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция не останется без альтернатив F-35 в случае санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, США выступают категорически против российско-американской сделки по зенитным ракетным комплексам. Потому сенат США уже запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара все же получит российские системы С-400. Но несмотря на санкционные угрозы – поставки комплексов начнутся в июле. Таким образом, учитывая военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке, Анкара действительно заинтересована в том, чтобы в ее армия располагала современными самолетами 5-го поколения. Но может ли Россия удовлетворить запрос своего черноморского соседа?

«Вопрос о поставках Су-57 звучит не первый день, и время от времени он обсуждается на уровне российских и зарубежных чиновников. Но до практической реализации такой сделки пройдет много времени», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Эксперт вооружений» Андрей Фролов.

«Во-первых, я думаю, что турки будут до последнего биться за F-35, потому что они являются участниками этой производственной программы, и лишиться всего в один прекрасный момент они не хотят. Во-вторых, когда все выйдут из ситуации с С-400 на мягких лапах, Турция наверняка вернется к F-35. Но даже если представить себе самый жесткий вариант, при котором США выкидывают Турцию из всех проектов, Анкара окажется на развилке, предполагающей либо развитие собственного проекта, либо закупку иностранных истребителей», – пояснил Фролов.

Эксперт напомнил, что сейчас турки развивают проект собственного истребителя 5-го поколения TF-X, макет которого они недавно представили на авиасалоне в Ле-Бурже. Но опыт показывает, что разработка столь сложного комплекса своими силами требует много времени и денег. Потому, скорее всего, TF-X будет параллельным проектом с далекими горизонтами для загрузки собственной промышленности.

На эту тему

«Что касается Су-57 – нельзя исключать, что Турция его купит. Но здесь нужно, чтобы сам Су-57 стал серийным и экспортным самолетом. Несмотря на контракт, подписанный на форуме «Армия-2019», который предполагает поставку 76 истребителей для Вооруженных сил России, их нельзя назвать полностью серийными. Таким образом, России сложно предъявить Су-57 потенциальному заказчику», – продолжил Фролов.

Он провел аналогию с другим отечественным истребителем Су-35, который в российские ВВС начал поступать с 2009 года, но на экспорт в Китай попал лишь в 2016-м. «Если предположить, что такой же промежуток времени будет и в случае с Су-57 – то начало его серийных поставок можно ждать не ранее середины 20-х годов», – считает собеседник.

Кроме того, потенциальная сделка с Турцией осложняется еще и другим нюансами. Первый заключается в том, что Турция, скорее всего, будет настаивать на своем участии в производстве самолета. А второй – в том, что Анкара наверняка будет просить российский кредит под закупку самолетов по аналогии с тем, как это было в случае со сделкой по ЗРК С-400.

Что касается экспортного облика самолета – с ним тоже не все так просто. Как известно, сейчас на Су-57 установлены двигатели первого этапа, а двигатели второго этапа, позволяющие обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа и обладающие полностью цифровой системой управления, все еще находятся на испытаниях. Кроме того, дискуссионным остается вопрос о том, можно ли сверхсовременные двигатели поставлять стране-участнице военного блока НАТО?

«Таким образом, ситуация с Су-57 и F-35 напоминает восточный базар, где блефуют и американцы, и турки. Причем мне кажется, что американцы и сами не заинтересованы выкидывать Анкару из производственной программы, потому что обиженные турки могут отдать техническую информацию по F-35 русским и китайцам. Возможно даже за денежку», – резюмировал Фролов.

Однако потенциальная сделка России и Турции по Су-57 имеет не только военно-техническое значение, но политическое, ведь если представители Москвы и Анкары «ударят по рукам», Вашингтону придется на это реагировать.

«О прямой пользе для России тут говорить сложно. Сильная ссора между игроками, у которых есть интересы в Сирии, то есть у Турции и США, России невыгодна», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

При этом эксперт согласился с тем, что турецкое правительство дрейфует в сторону от США, чему есть две причины.

«Первая причина заключается в том, что для США все сложнее выдерживать баланс между тремя союзниками в регионе – Турцией, Израилем и Саудовской Аравией. В некотором смысле Турция оказалась нелюбимой подружкой, что естественно требует от Анкары сближения с Россией», – пояснил эксперт.

«Что касается второй причины – сейчас все страны заново определяются с тем, как жить дальше, как выстраивать внешнюю политику и союзы. В этом смысле укрепление власти Эрдогана, особенно после переворота, требует от Турции более самостоятельных действий», – считает Дробницкий. Он отметил, что США по многим параметрам не готовы идти навстречу Турции.

«Первая угроза для США – закупка С-400 у России, вторая – Су-57.

Но насколько технически будет возможно поставить Турции самолеты? Большой вопрос. Потому демарш Анкары похож на блеф», – сказал Дробницкий.

Для России же важно сохранять свое уникальное положение в качестве игрока, который может работать со всем партнерами и у которого нет конфликта ни с одним из них, отметил Дробницкий. «Сохранение этого баланса важно для России. Потому если кто-то с кем-то ссорится – нужно смотреть, соответствует ли это интересам России и ее уникальной роли на Ближнем Востоке», – подчеркнул эксперт.

Именно по этой причине, считает эксперт, России нужно осторожно действовать в случае с поставкой комплексов С-400 и тем более – самолетов Су-57 в Турцию. «Ну а Турция пусть держит деньги на счетах и покажет реальную готовность купить самолеты. А мы подумаем», – заключил Дробницкий.