Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России. Главной премьерой авиасалона стал запуск совместного оборонного проекта Франции, Германии и Испании в виде истребителя нового поколения NGF, который должен составить конкуренцию российскому Су-57 и американскому F-35 (фото: Pascal Rossignol/Reuters)

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Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России Подробности...



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