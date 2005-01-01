Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...

Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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    Самые громкие увольнения в полиции России

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

            Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России. Главной премьерой авиасалона стал запуск совместного оборонного проекта Франции, Германии и Испании в виде истребителя нового поколения NGF, который должен составить конкуренцию российскому Су-57 и американскому F-35  (фото: Pascal Rossignol/Reuters)
            Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России. Главной премьерой авиасалона стал запуск совместного оборонного проекта Франции, Германии и Испании в виде истребителя нового поколения NGF, который должен составить конкуренцию российскому Су-57 и американскому F-35  (фото: Pascal Rossignol/Reuters)
            Израиль представил электрический самолет Israel Eviation Alice, который на 95% построен из композитных материалов  (фото: Pascal Rossignol/Reuters)
            Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) впервые представил в Европе легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» в медицинской и ВИП-комплектациях  (фото: Марина Лысцева/ТАС)
            Также в выставке приняла участие Бразилия, представив самолет Embraer 195, который можно эксплуатировать на магистралях малой и средней дальности с наименьшими затратами  (фото: Марина Лысцева/ТАСС)
            Mitsubishi SpaceJet M90, представленный японской делегацией в Ле-Бурже, считается одним из конкурентов российского Sukhoi Superjet 100 и бразильского Embraer E-Jets  (фото: Марина Лысцева/ТАСС)
            Новейший барражирующий боеприпас HERO-900 израильской компании UVision является одним из самых мощных ударных «беспилотников-камикадзе», предназначенных для уничтожения противника  (фото: Николай Новичков/ТАСС)
            Посетители авиасалона изучают и фотографируют макет турецкого истребителя, разработанного компанией Turkish Aerospace  (фото: Pascal Rossignol/Reuters)
            США представили в Ле-Бурже военно-транспортный самолет C-130 Hercules. Считается, что разные модификации С-130 применялись во всех вооруженных конфликтах с участием США начиная с войны во Вьетнаме  (фото: Марина Лысцева/ТАСС)
            Французская компания Airbus представила экспериментальное летающее такси Vahana, оснащенное электрическим двигателем вертикального взлета и посадки  (фото: Pascal Rossignol/Reuters)

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            Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

            Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Чернобыль переживает туристический бум

            После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

            В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
            Подробности...

            Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

            Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

            В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Россию и Китай соединил новый мост

            На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

            Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Зеленский стал шестым президентом Украины

            Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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            Умерла самая сердитая кошка интернета

            Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Россия отмечает День Победы

            В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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            В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

            Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Появились первые фото внедорожника Aurus

            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Японский император впервые отрекся от престола

            Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
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