Названо число заказанных для Минобороны истребителей Су-57

Минобороны получит 76 истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с компанией «Сухой», сообщил на форуме «Армия-2019» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«76 самолетов», – передает его слова ТАСС.

Также он назвал число заказанных вертолетов Ми-28НМ.

«Мне особо об этом говорить нельзя, но 98 вертолетов», – сказал Мантуров.

Ранее в четверг стало известно, что на «Армии-2019» Минобороны заключило госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ.