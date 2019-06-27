Минобороны заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57

В рамках форума «Армия-2019» Минобороны России заключило государственные контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ, сказал во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина диктор.

Количество единиц техники и сумма договора не уточняется. Контракты на Су-57 заключили с холдингом «Сухой», а на Ми-28НМ – с «Вертолетами России», передает РИА «Новости».

Также Минобороны подписало контракт на строительство многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М» и дизель-электрических «Лад».

Всего в рамках форума «Армия-2019» подписали контракты более чем на триллион долларов.

«В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей», – сообщил диктор.

В ходе торжественной церемонии состоялся обмен восемью госконтрактами, которые подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и различные предприятия.

Ранее в ходе форума «Армия-2019» сообщили о том, что в 2024 году завершится строительство серии под лодок «Ясень»/«Ясень-М».