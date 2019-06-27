Назван срок завершения строительства «Бореев» и «Ясеней»

Строительство серии атомных подводных стратегических ракетоносцев «Борей»/«Борей-А» будет завершено в 2023 году, сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

В свою очередь, строительство серии атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень»/«Ясень-М» завершится в 2024 году, передает ТАСС слова Будниченко.

Об этом он сообщил в ходе 5-го Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Ранее на этой неделе сообщалось, что Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подпишут контракт на постройку еще двух стратегических подводных крейсеров проекта 955А (шифр «Борей-А») и двух атомных многоцелевых подлодок проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

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