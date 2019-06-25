Минобороны и ОСК подпишут контракты на два «Борея» и два «Ясеня»

Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подпишут контракт на постройку еще двух стратегических подводных крейсеров проекта 955А (шифр «Борей-А») и двух атомных многоцелевых подлодок проекта 885М (шифр «Ясень-М»), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах военно-технического форума «Армия-2019».

Источник сообщил, что на форуме «Армия-2019» планируется подписание контракта Минобороны с ОСК на строительство еще двух «Бореев-А» и двух «Ясеней-М» в дополнение к уже законтрактованным подлодкам данных типов», передает ТАСС.

По его словам, «строительство четырех кораблей начнется в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, но сданы флоту они будут уже после ее окончания».

Ранее сообщалось, что в Минобороны задумались над постройкой двух подлодок «Борей-К» с крылатыми ракетами.

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