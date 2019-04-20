В Минобороны задумались над постройкой двух подлодок «Борей-К» с крылатыми ракетами

Министерство обороны России рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух «Бореев», но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности», передает ТАСС.

«Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту «Борей-К», со сдачей заказчику после 2027 года», – добавил он, не назвав предполагаемые характеристики новых подлодок.

В данный момент российские субмарины серии «Борей» – как подлодки базового проекта 955, так и улучшенного 955А («Борей-А») – являются стратегическими и способны нести на борту по 16 баллистических ракет «Булава».

В боевом составе флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах»; также проходит ходовые испытания головная подлодка модернизированного проекта 955А «Князь Владимир», на «Севмаше» в Северодвинске строятся еще четыре подлодки «Борей-А».

Россия имеет два типа подлодок - носителей крылатых ракет: субмарины проекта 949А «Антей» и подлодки проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М».

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