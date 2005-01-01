Из чего состоит подводный флот России?

Минобороны России во вторник, в день День моряка-подводника, показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

«Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность», – цитировал телеканал «Звезда» главкома ВМФ адмирала Владимира Королева.

Всего, как сообщил источник агентства РИА «Новости», в течение ближайших трех лет подводный флот ВМФ России должен «дорасти» до 80 субмарин. Сейчас подводные силы насчитывают более 70 субмарин, в том числе атомные стратегические подводные лодки проектов «Борей» и БДРМ, многоцелевые подлодки проектов типа «Ясень» и «Щука», дизельные типа субмарины «Варшавянка» и подводные лодки специального назначения типа «Саров».

Поясним: задача дизельных субмарин – в первую очередь, охрана побережий и прибрежных коммуникаций.

Атомные подводные лодки (многоцелевые и стратегические) действуют в открытом море, в том числе на просторах Мирового океана.

У многоцелевых атомных подлодок, как следует из названия, большое количество задач: поиск и уничтожение субмарин противника, (прежде всего подводных лодок с баллистическими ракетами), уничтожение вражеских надводных боевых кораблей и транспортов. Кроме того в задачи может входить: охранение авианосных групп, защита морских коммуникаций, и другие цели, от ведения разведки до высадки десантных групп на побережье.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) предназначены для атаки объектов противника на суше. Эти атомные подводные корабли вооружены баллистическими ракетами, и составляют часть ядерной триады, наряду со стратегическими бомбардировщиками и межконтинентальными баллистическими ракетами.

В Минобороны заявляют, что стратегические атомные подлодки четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. По данным оборонного ведомства, настоящее время построены и находятся в строю три таких АПЛ: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В 2019 году флот должен получить четвертую подлодку – «Князь Владимир».

Рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта «Борей» до 10 субмарин.

Кроме того, сейчас в составе подводного флота ВМФ находится одна многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» – АПЛ «Северодвинск». Передача ВМФ еще одного «Ясеня» – подлодки модернизированного проекта 885М «Казань» запланирована на конец нынешнего года. Еще шесть таких подлодок строятся. Всего к 2023 году планируется построить семь субмарин проекта «Ясень-М».

В процессе строительства – еще шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.

Для сравнения, по состоянию на 2017 год Россия располагала 12 атомными ПЛ с баллистическими ракетами в боеготовом состоянии, США – 14 такими подводными лодками. У России в строю – 6 АПЛ с крылатыми ракетами большой дальности, у американцев – 4. Зато соотношение «простых» атомных ПЛ не в нашу пользу – 6 против 48. В распоряжении ВМФ России 17 дизельных подводных, в то время, как у американцев ни одной.