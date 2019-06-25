Эрдоган назвал сроки приема российских ЗРС С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских ЗРС С-400 начнутся в июле этого года.

«Мы начинаем прием С-400 со следующего месяца. Покупка комплексов – это сфера наших суверенных прав, так что в этом вопросе мы не отступим», – сказал президент Турции во время выступления в парламенте, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Между тем, дипломатический источник в Нью-Дели сообщил, что руководство Индии намерено «четко донести» до госсекретаря США Майка Помпео, что также не планирует отказываться от покупки С-400 у России, передает РИА «Новости».

«У нас давняя история военного сотрудничества с Россией, и мы не можем от него отказаться. Мы намерены четко донести эту идею до американской стороны», – сказал представитель МИД.

Помпео прибудет в Индию с трехдневным визитом, в ходе которого он планирует обратится к властям государства с рекомендацией не покупать у России С-400 и рассмотреть альтернативные варианты, однако в Нью-Дели полагают убедить не вводить санкции против их страны в рамках закона CAATSA.

Напомним, США пытались убедить Турцию отказаться от С-400. Так, Вашингтон даже предлагал обсудить с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от С-400.

А если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Однако Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США. Кроме того, президент Турции назвал покупку С-400 завершенным делом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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