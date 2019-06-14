Турция заявила о готовности ответить на санкции США из-за С-400

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НОВОСТЬ ЧАСА:Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть
Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс
Джонсон сделает Трампа более антироссийским
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Шутку над Родиной большинство не оценило
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках
Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
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