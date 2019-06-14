Турция заявила о готовности ответить на санкции США из-за С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары ответить Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Чавушоглу сообщил об этом на встрече с редакторами Анатолийского агентства, передает ТАСС.

Он заявил, что «если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги», Анкара не намерена «оставаться беззвучной».

«Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом», – подчеркнул министр.

Он указал также, что Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400 и не намерена от них отказываться.

«Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией», – сказал Чавушоглу.

Ранее Турция заявила об угрозе «непоправимого» ущерба отношениям с США из-за С-400.