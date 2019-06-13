Турция заявила об угрозе «непоправимого» ущерба отношениям с США из-за С-400

Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара считает неприемлемым разглашение Вашингтоном содержания письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана главе турецкого министерства обороны Хулуси Акару в связи с закупкой российских С-400.

«Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел», – заявил Калын, передает РИА «Новости».

Он добавил, что поговорил с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном по этой теме и отметил, что Анкара готовит ответ.

«Пусть все будут уверены, что мы ответим, но мы продолжаем переговоры. Вопрос с обучением наших пилотов на F-35 президенты Турции и США обсудят на встрече на полях саммита G20 в Японии 29 июня», – отметил он.

Калын сказал, что Турция уверена в поставках F-35 от США. «Но оттягивание этого момента под разными предлогами принесет ущерб обеим странам», – сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что Турция рассчитывает на отказ США от своей позиции по С-400, поскольку она «может нанести непоправимый ущерб взаимоотношениям между двумя странами», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Напомним, в мае США уже выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.