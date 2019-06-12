Эрдоган объявил закрытым вопрос с поставками С-400 Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Вашингтон не откликнулся на предложение Анкары о создании совместной рабочей группы по российским зенитно-ракетным комплексам С-400.

В Пентагоне выражали разочарование решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.

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