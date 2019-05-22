Турецких военных начали учить эксплуатации С-400

Турецкий военный персонал, отправленный в Россию для получения навыков эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, приступил к обучению, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар сообщил, что в Россию были направлены турецкие специалисты «для прохождения обучения эксплуатации С-400», обучение «продолжится несколько месяцев», передает ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

При этом «численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика».

Reuters сообщает, что, по словам главы минобороны Турции, Анкара продолжает вести диалог с Вашингтоном по приобретению российских С-400, но в то же время готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнера.

Между тем Акар рассказал о новом предложении США по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот».

«28-29 марта пришло новое предложение по ЗРК «Пэтриот». Ведутся переговоры по их цене, передаче технологий и совместном производстве», – сказал министр.

Он подчеркнул, что контракт России и Турции по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 является завершенной сделкой, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских ЗРК С-400.

При этом президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара направила в Россию 100 инженеров для совместного производства систем С-400, а также будет совместно с Россией производить С-500.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять на вооружение С-400 и ждет, когда Россия сможет осуществить их поставки.

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