В Турции сказали, когда примут на вооружение С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять на вооружение зенитные ракетные системы С-400 и ждет, когда Россия сможет осуществить их поставки.

«Как только Россия сможет передать их нам, мы будем готовы принять», – цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее в американском Конгрессе заявили, что Турция должна отказаться от приобретения российских С-400 и вместо этого сотрудничать с США.

Турция говорила, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции. Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400. Пентагон опасается, что благодаря С-400 в Турции Россия сможет получить данные об американских истребителям F-35.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться до июля 2019 года.

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