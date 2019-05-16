В Конгрессе США пригрозили Турции санкциями за С-400

Турция должна отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 и вместо этого сотрудничать с США, заявил лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти.

В Палату представителей внесен проект резолюции, которая «посылает ясный сигнал Турции: широкий консенсус обеих партий заключается в том, что если Турция купит С-400, то она не должна получить (военные самолеты последнего поколения) F-35».

Конгрессмены считают, что для США возникнет «слишком много угроз» в случае приобретения Анкарой российских ЗРК, передает РИА «Новости».