США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400

Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, США и Турция ведут переговоры об отсрочке приобретения С-400. Анкара изучает очередной призыв Вашингтона, передает ТАСС.

Ранее в администрации президента Турции прокомментировали сообщение издания Bild, которое заявило о якобы возможном отказе Анкары от приобретения у России С-400 под угрозой введения американских санкций. Анкара подчеркнула, что источники издания ошибаются, а закупка является «завершенным делом».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться до июля 2019 года.