Эрдоган обозначил сроки поставок С-400

Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут произойти до июля 2019 года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил по возвращению из России, что «покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса», передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

«Наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше», – сказал турецкий лидер.

Ранее в ходе выступления главы Госдепа Майка Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената США по ассигнованиям снова прозвучали угрозы в адрес Анкары из-за сделки по российским ЗРК С-400.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35.