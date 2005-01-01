Госдеп пригрозил Анкаре введением санкций за покупку С-400

Замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино предупредил, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35, отказу от оружейных сделок, а также к введению Вашингтоном санкций.

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты дали Турции понять, что испытывают «очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400», передает ТАСС.

«Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA (Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», – сказал Палладино.

Накануне Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400.

Напомним, 1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot.