Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot

Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot до конца 2019 года при условии, что Турция откажется от приобретения российских систем С-400, сообщили турецкие официальные источники.

По словам источников в Турции, подобное предложение Соединенные Штаты сделали до 15 февраля, подняв при этом цену на системы Patriot в связи с предполагаемой ускоренной поставкой, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом, по сведениям турецких официальных источников, сделанное Соединенными Штатами предложение не предусматривало ни предоставление Турции займа на приобретение Patriot, ни заключение соглашения о передаче технологий.

Анкара ответила, что не может принять предложение Вашингтона, после чего переговоры зашли в тупик, сообщили источники в Турции.

В то же время американский официальный источник утверждает, что Турция якобы просто нашла предлог, чтобы отказаться от предложения Вашингтона по ЗРК Patriot.

По его словам, предлагаемые Соединенными Штатами условия якобы были лучше тех, которые предлагает Россия в рамках соглашения о покупке С-400, как по цене, так и в том, что касается совместного производства.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить «неверный подход» Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.

Ранее Турция заявила о начале поставок С-400 в июле 2019 года.