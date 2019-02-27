Эрдоган выразил надежду на изменение «неверного подхода» США к С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что «неверный подход» Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400 изменится.

По его словам, сейчас на эту тему ведутся переговоры, которые предусматривают и выступление «соответствующих структур» перед Конгрессом США, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Как сообщали СМИ, США заявляют, что С-400 не могут быть интегрированы в систему ПРО и ПВО НАТО.