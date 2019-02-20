Турция заявила о начале поставок С-400 из России в июле

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию должны начаться в июле 2019 года, сообщил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

«Поставки С-400 начнутся в июле текущего года. Примерно в октябре система будет установлена и станет полностью активной», – приводит РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что работа его ведомства связана исключительно с технической частью, они занимаются лишь вопросами приобретения и установки систем. По этой причине он не стал комментировать напряженную ситуацию между Вашингтоном и Анкарой в связи с закупкой российских ЗРК.

Ранее в Ростехе сказали, что поставки С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в Турцию завершатся до конца 2019 года.

Напомним, Анкара не стала отказываться от покупки российских ЗРК, несмотря на давление со стороны США, и не согласилась променять С-400 на американские ЗРС «Пэтриот» (Patriot).