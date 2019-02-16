Эрдоган не захотел отказываться от покупки С-400 из-за США

Анкара не намерена отказываться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, несмотря на давление со стороны США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью СМИ в самолете, возвращаясь из Сочи.

«Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet Daily News.

«Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали», – добавил он.

Эрдоган также сообщил, что Турция заинтересовалась комплексами С-500, наиболее ожидаемой новинкой российской ПВО в ближайшие годы, пишет издание Yeni Safak.

Говоря о приобретения у США ЗРК «Пэтриот» (Patriot), турецкий лидер подтвердил готовность рассмотреть предложения Вашингтона, но с учетом требований Анкары. Он подчеркнул, что в администрации США «до сих пор не определились с позицией по совместному производству и финансовой составляющей».

Ранее Эрдоган заявлял, что США оказывают давление на Турцию в связи с поставками систем С-400.

Летом прошлого года Эрдоган говорил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500. Военный эксперт Руслан Пухов отметил, что пока система С-500 находится на стадии испытаний, говорить о потенциальном совместном производстве преждевременно.