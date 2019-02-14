Эрдоган обвинил США в давлении на Турцию из-за поставок С-400

США оказывают давление на Турцию в связи с поставками систем С-400, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом», – цитирует РИА «Новости» выступление Эрдогана перед началом переговоров с президентом Владимиром Путиным.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что США, Франция и Германия обсуждают с Турцией альтернативы российским комплексам С-400.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала не закупать у России системы противоракетной обороны.

В Турции заявляли, что не намерены отказываться от покупки российских С-400 даже в случае закупки американских Patriot.