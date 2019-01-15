Турция допустила одновременную закупку российских С-400 и американских Patriot

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет отказываться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, даже если закупит в США ЗРК Patriot.

«Между покупкой российских ЗРК С-400 и американских систем Patriot, с нашей точки зрения, нет ни малейшей связи в плане вопросов их приобретения, эти темы никак не связаны между собой. Наша позиция остается прежней: мы будем делать то, что считаем необходимым для обеспечения нашей национальной безопасности, – приобретать любые технологии, какие считаем нужными в любой стране», – сказал Калын, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Анкара действительно работает с США по теме покупки комплексов Patriot.

«У нас есть условия и ожидания по поставкам, передаче технологий, стоимости. Смогут ли США в полной мере удовлетворить наши запросы – это будет видно из результатов переговоров, которые в настоящее время проводятся с американской стороной. Что касается, С-400, то мы договорились с Россией именно по этим критериям», – пояснил представитель турецкого лидера.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара может рассмотреть предложение Вашингтона по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от приобретения российских ЗРК С-400.