Турция отказалась покупать американский ЗРK Patriot вместо российского С-400

Анкара может рассмотреть предложение Вашингтона по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от приобретения российских ЗРК С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция может в будущем приобрести системы Patriot, но не считает это возможным, если в качестве условия будет выдвигаться отказ от С-400», – заявил Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась от последнего предложения США пересмотреть решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку Вашингтон не предоставил Анкаре скидку на ЗРК Patriot и отказался от обмена технологиями.

Вместе с тем в конце декабря Турция допустила одновременную покупку С-400 и ЗРК Patriot.

Тогда же Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot за 3,5 млрд долларов. Сообщение поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400.