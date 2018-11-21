Турция допустила одновременную покупку С-400 и ЗРК Patriot

Возможная покупка Турцией у США зенитно-ракетного комплекса Patriot не повлияет на закупку С-400 у России, заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калым.

«Мы не закрываем двери перед Patriot, все зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других четырех-пяти важных пунктов, мы их оценим. От России мы получили лучшие предложения. Если США предоставит нам хорошие условия, мы их тоже оценим», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что даже если США и Турции удастся договориться, предложение еще должны одобрить в американском конгрессе.

«На поставки С-400 это никак не повиляет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса», – сказал Калын.

В субботу американский президент Дональд Трамп заверил Эрдогана в том, что конгресс США не будет блокировать возможную продажу Анкаре систем противоракетной обороны Patriot.

Перед этим Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot за 3,5 млрд долларов. Сообщение поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400.

В Кремле также отмечали, что возможная продажа Турции систем ПРО и поставка С-400 не связаны между собой.