В Кремле отреагировали на покупку Турцией С-400 и американских ПВО

Возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка в страну российских комплексов С-400 не связаны между собой, реализация контракта с Россией будет продолжаться, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что осуществление военно-технического сотрудничества России с Турцией сопровождается юридическими обязательствами по неракрытию некоторых категорий информации, связанной с этим сотрудничеством.

«Мы не видим оснований не доверять нашим турецким партнерам», – подчеркнул Песков.

Ранее американский Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot, сделка оценивалась на 3,5 млрд долларов.

Напомним, США грозились ввести санкции в отношении Турции из-за поставки российских С-400. Анкара же называла покупку С-400 «решенным делом».