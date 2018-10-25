Госдеп предупредил Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400

Госдепартамент США предупредил Турцию о возможном введении санкций из-за планов развернуть в 2019 году российские зенитные ракетные системы С-400.

«Соединенные Штаты уже ясно давали Турции понять, что они серьезно озабочены планами реализовывать покупку российских ЗРС С-400. Кроме того, приобретение С-400 может потенциально привести к действиям в рамках закона CAATSA и серьезно сказаться на возможности США вести дела с Турцией в сфере оборонной торговли», – сказал представитель Госдепа, передает ТАСС.

По его словам, закупка С-400 «не соответствует тем обязательствам, которые взяли на себя союзники» на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве.

Ранее в четверг источник раскрыл детали поставки С-400 Турции. До этого в минобороны Турции сообщили, что начало установки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года.

Действия Турции осуждают США, которые считают предотвращение закупки зенитных ракетных систем у России одной из своих приоритетных задач. В качестве одной из мер Вашингтон угрожает отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция называла подобные требования со стороны США шантажом.