Турция назвала шантажом требование США по С-400

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, сообщает Anadolu.

«Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж», – сказал Джаникли, передает «Интерфакс».

По его словам, это требование «выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений». Министр отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35, чего требует соглашение с Турцией.

«Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок», – напомнил Джаникли.

Министр подчеркнул, что в соответствии с контрактом Турция должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около 11 млрд долларов. 800 млн долларов из этой суммы уже перечислено.

В последнее время вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз это произошло на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня. Чавушоглу тогда заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке С-400, так как западные союзники в этом отказывали.

В мае Помпео утверждал, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, и надеется, что этого не случится. Он также заявлял, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

США считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.