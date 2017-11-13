Госдеп перешел к прямому шантажу Турции из-за комплексов С-400

Соединенные Штаты, ранее просто неодобрительно высказывавшиеся в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400, перешли к прямым угрозам. Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. Чем именно рискует Турция и насколько велика вероятность, что она поддастся этому шантажу?

Турция может подпасть под санкции США в рамках закона CAATSA после покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России, пригрозил в среду представитель Госдепа.

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», – заявил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, выступая в палате представителей Конгресса.

«В интересах США, чтобы Турция стратегически и политически поддерживала Запад, и мы считаем, что в этом заинтересована и сама Турция. Наша цель состоит в том, чтобы Турция стала более активным союзником (США) в поддержке Женевского процесса, уничтожении ИГИЛ* (запрещенное в России террористическое движение) и стабилизации в Сирии, а также помогла препятствовать расширению России и Ирана», – цитирует Митчелла «Коммерсантъ».

Пока непонятно, насколько серьезно нацелен Вашингтон на срыв сделки Турции и России, считает главный редактор американского издания Defense & Foreign Affairs Грегори Копли.

«У США есть много инструментов, чтобы надавить на любую страну. Например, Турция весьма зависима от американских технологий», – сказал американский военный эксперт газете ВЗГЛЯД. По его мнению, для авиационной и авиакосмической отрасли Турции может быть фатальным, если Вашингтон запретит их передачу, это может позднее в итоге даже парализовать работу турецких аэропортов. Однако прежде чем до такой степени давить на Анкару, Вашингтону придется договориться по этому поводу с Евросоюзом. Иначе, предупреждает Копли, могут пострадать и интересы стран ЕС, тесно связанных с турецкой экономикой.

«Ясно, что отступить от многомиллиардного контракта Турции будет трудно. Ничего подобного из зенитных комплексов взамен США не смогут ей предложить, – пояснил военный эксперт. – Эрдоган постарается сохранить свой контракт с Россией, несмотря на возможный ущерб со стороны Вашингтона. То есть начнется противостояние».

Депутат Госдумы Леонид Калашников уверен, что угрозы Госдепа не повлияют на Анкару.

«Турки прекрасно знали, когда определялись с этой покупкой, что от С-400 ранее под давлением американцев уже отказалась Саудовская Аравия, – сказал депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – Эрдоган понимает: США могут задействовать финансовые рычаги, допустим, против турецких банков, чтобы сорвать данную сделку. Но уверен, что сделка состоится. Особенно после того, как старые советские противоракетные зенитные комплексы теперь сбили столько американских ракет в небе Сирии».

Калашников добавил: американцы, не стесняясь, стараются вытолкнуть Россию с рынка вооружений, делается это под видом санкций. Он считает, что в данной ситуации нашей стране надо вооружать этими зенитно-ракетными комплексами как можно больше союзников.

Вашингтон не первый раз оказывает политическое давление на Турцию по поводу С-400. Еще в ноябре представитель ВВС США Хайди Грант угрожала: покупка С-400 лишит Турцию доступа к американским военным технологиям. В частности, по словам Грант, США могут прекратить поставки туркам истребителей F-35. В соответствии с уже заключенным контрактом Турция должна в течение нескольких лет купить 120 таких истребителей. Первые два уже доставлены в страну в начале этого года.

«Мы намерены изучить ситуацию и понять, как мы можем выстраивать сотрудничество с Турцией в дальнейшем. Одно можем сказать точно: наша стратегия не позволяет нам взаимодействовать с другими системами», – цитировала тогда Грант Defense News (перевод газеты ВЗГЛЯД). Имеются в виду как раз системы С-400.

На самом деле, как отмечал на прошлой неделе директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, Анкара сама не спешит покупать новые F-35 по чисто финансовым резонам.

«Что касается Турции, собиравшейся заказать 120 самолетов, то сейчас там обеспокоены проблемами своих танков, оказавшихся довольно уязвимыми в боях с курдами в Сирии. Туркам представляется более целесообразным сократить расходы на самолеты и потратить больше денег на дополнительную защиту своих танков», – пояснял Пухов в интервью газете ВЗГЛЯД.

Напомним, в начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введение Вашингтоном санкций в отношении Рособоронэкспорта только подтвердило решимость Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400. В НАТО в ответ заявляли, что приобретение С-400 идет вразрез с интеграцией Турции в систему ПВО альянса.

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Перед этим президент России Владимир Путин сообщил , что договорился с Эрдоганом об ускорении поставок С-400. Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль следующего года.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Правда, пока американцы своим новым законом ни разу не воспользовались.